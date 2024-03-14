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    20:24, 14 三月 2024 | GMT +6

    2024年前2月哈萨克斯坦实际贸易量指数为104.2%

    国内贸易
    Фото: gov.kz

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦战略规划和改革署国家统计局公布了今年1-2月份国内贸易数据。

    2024年1-2月，哈萨克斯坦实际贸易量指数为104.2%（2023年1-2月为111.5%）。其中，批发贸易量占68.8%，而零售贸易为30.9%。

    报告期内，零售贸易额达2.4687万亿坚戈，较2023年同期增长4.7%。贸易企业商品零售额达1.9510万亿坚戈，较2023年同期增长9.9%。

    数据显示，食品商品在零售总额的占比为27.5%，而非食品商品为72.5%。

    截至2024年2月1日，零售贸易企业商品库存成交量达1.5690万亿坚戈，交易日为74天。

    阿拉木图和阿斯塔纳市分别占据国内零售业贸易总额的31%和12.4%，而卡拉干达州和东哈州分别占8.6%和5.9% 。

    2024年1-2月，批发贸易额达5.4986万亿坚戈，较2023年同期水平增长104%。在批发营业额结构中，非食品，以及工业和技术用途产品占主导地位（79%）。

    截至2024年3月1日，零售贸易企业商品库存成交量达1.9412万亿坚戈，交易日为40天。

    阿拉木图市和阿特劳州分别占据国内批发贸易总额的39.2%和17.9%，而阿斯塔纳市和卡拉干达州分别占16.9%和4.9% 。

    【编译：小穆】

    标签:
    哈萨克斯坦 贸易 经济
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    编译
    Мұхтар Қалимоллаұлы
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