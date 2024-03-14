2024年前2月哈萨克斯坦实际贸易量指数为104.2%

2024年1-2月，哈萨克斯坦实际贸易量指数为104.2%（2023年1-2月为111.5%）。其中，批发贸易量占68.8%，而零售贸易为30.9%。

报告期内，零售贸易额达2.4687万亿坚戈，较2023年同期增长4.7%。贸易企业商品零售额达1.9510万亿坚戈，较2023年同期增长9.9%。

数据显示，食品商品在零售总额的占比为27.5%，而非食品商品为72.5%。

截至2024年2月1日，零售贸易企业商品库存成交量达1.5690万亿坚戈，交易日为74天。

阿拉木图和阿斯塔纳市分别占据国内零售业贸易总额的31%和12.4%，而卡拉干达州和东哈州分别占8.6%和5.9% 。

2024年1-2月，批发贸易额达5.4986万亿坚戈，较2023年同期水平增长104%。在批发营业额结构中，非食品，以及工业和技术用途产品占主导地位（79%）。

截至2024年3月1日，零售贸易企业商品库存成交量达1.9412万亿坚戈，交易日为40天。

阿拉木图市和阿特劳州分别占据国内批发贸易总额的39.2%和17.9%，而阿斯塔纳市和卡拉干达州分别占16.9%和4.9% 。

【编译：小穆】