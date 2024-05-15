2024年前4月哈萨克斯坦实际贸易量指数为102.3%

2024年1-4月，哈萨克斯坦实际贸易量指数为102.3%。其中，批发贸易量占68.3%，而零售贸易为31.3%。

报告期内，零售贸易额达5.4078万亿坚戈，较2023年同期增长5.2%。贸易企业商品零售额达4.1523万亿坚戈，较2023年同期增长8.6%。

数据显示，食品商品在零售总额的占比为29.1%，而非食品商品为70.9%。

截至2024年5月1日，零售贸易企业商品库存成交量达1.5542万亿坚戈，交易日为75天。

阿拉木图和阿斯塔纳市分别占据国内零售业贸易总额的31.6%和12.4%，而卡拉干达州和东哈州分别占7.9%和6.0% 。

2024年1-2月，批发贸易额达11.7864万亿坚戈，较2023年同期水平增长101%。在批发营业额结构中，非食品，以及工业和技术用途产品占主导地位（79.2%）。

截至2024年5月1日，零售贸易企业商品库存成交量达2.0322万亿坚戈，交易日为41天。

阿拉木图市和阿特劳州分别占据国内批发贸易总额的39.3%和16.9%，而阿斯塔纳市和卡拉干达州分别占15.2%和5.7% 。

【编译：小穆】