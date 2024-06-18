2024年前5月哈萨克斯坦实际贸易量指数为103.1%

2024年1-5月，哈萨克斯坦实际贸易量指数为103.1%（2023年1-2月为111.5%）。其中，批发贸易量占68.6%，而零售贸易为31%。

报告期内，零售贸易额达6.8381万亿坚戈，较2023年同期增长5.2%。贸易企业商品零售额达5.2466万亿坚戈，较2023年同期增长7.5%。

数据显示，食品商品在零售总额的占比为29.6%，而非食品商品为70.4%。

截至2024年6月1日，零售贸易企业商品库存成交量达1.5821万亿坚戈，交易日为73天。

阿拉木图和阿斯塔纳市分别占据国内零售业贸易总额的31.7%和12.4%，而卡拉干达州和东哈州分别占7.6%和6.1% 。

2024年1-5月，批发贸易额达15.1028万亿坚戈，较2023年同期水平增长102.2%。在批发营业额结构中，非食品，以及工业和技术用途产品占主导地位（79.3%）。

截至2024年6月1日，零售贸易企业商品库存成交量达2.0364万亿坚戈，交易日为41天。

阿拉木图市和阿特劳州分别占据国内批发贸易总额的38.6%和16.1%，而阿斯塔纳市和卡拉干达州分别占14.4%和6.2% 。

【编译：小穆】