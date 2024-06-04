2024年全球航空旅客运输量有望近50亿人次

阿联酋经济部长玛尔伊在会议致辞中表示，长期以来，航空业在全球范围内促进了人员往来和经济发展，但与此同时也面临低碳发展的严峻挑战。阿联酋致力于推动低碳经济发展模式，航空产业在该国实现经济多元化发展和应对气候变化方面发挥着重要角色。他说，此次会议有助于实现全球航空业绿色低碳发展目标成为现实，推动这一产业拥有更加光明的可持续发展未来。

国际航协理事长威利·沃尔什在致辞中表示，安全永远是航空业的第一要务，2023年是全球航空安全纪录最好的一年，336家国际航协会员和433家国际航空运输协会运行安全审计认证(IOSA)注册承运人在2023年没有发生致命事故。他还指出，航空业致力于现实低碳发展目标不是可选项，为此国际航协在综合比较的基础上达成基本共识，致力推广使用清洁能源。

本次会议期间，国际航协宣布，已有73家航空公司负责人签署了《国际航协安全领导章程》。该章程旨在通过对八项关键安全领导指导原则作出承诺，强化航空企业内部的安全文化。同时，国际航协宣布设立可持续航空燃料登记名录，旨在通过权威核算并报告可持续航空燃料的减排量，加快可持续航空燃料的使用。预计该名录将于2025年一季度发布，可持续航空燃料预计将为2050年航空运输净零碳目标贡献约65%的减排规模。

根据该组织预测，2024年，全球航空业在所有地区预计将连续两年实现利润增长，其中亚太地区航空公司的利润增长最为显著。受到中国、日本和澳大利亚国内市场复苏等推动作用，亚太地区预计将在2024年占全球客运量增长的一半。