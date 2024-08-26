哈萨克斯坦2024年上半年预算赤字达1.2万亿坚戈，税收收入大幅低于预期

报告显示，原计划预算收入为11.5万亿坚戈，但实际收入仅为10.2万亿坚戈，达到了计划的88.8%。其中，税收收入的下滑是预算赤字扩大的主要原因之一。

根据数据，计划中的7.7万亿坚戈税收收入仅实现了6万亿坚戈。特别是增值税收入，原定目标为3.5万亿坚戈，实际仅收到2.5万亿坚戈，导致约1万亿坚戈的缺口。此外，公司所得税的不足额也达到了6394亿坚戈。

不过，尽管税收收入未能达到预期，但非税收收入表现超出预期。该类别的收入计划为1200亿坚戈，实际收入高达8768亿坚戈，超额完成了727%，其中大部分来源于国有资产的收益。

与此同时，哈萨克斯坦政府的预算支出计划为13.5万亿坚戈，实际支出为12.9万亿坚戈。此外，国家基金向共和国预算转移的资金为2.9万亿坚戈，略低于预期的3.4万亿坚戈。

值得一提的是，2023年哈萨克斯坦的预算赤字为3.1万亿坚戈，2022年则为2.3万亿坚戈。

【编译：达娜】