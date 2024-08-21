2024年上半年哈国国际汇款总额达5153亿坚戈

据了解，国际汇款系统用于在不开设银行账户的情况下进行转账，基本上属于个人之间的无偿转账。

据统计，98%的业务很大一部分属于哈萨克斯坦与其他国家之间的跨境汇款。

报告期内，向国外汇款MTS总额的 75%，金额达到3838亿坚戈。 其中，约 87% 的转账是通过“金冠”系统进行的。 从哈萨克斯坦向国外汇款的平均金额为33.01万坚戈。 通过MTS汇款的主要接收国是：俄罗斯（31.2%）、乌兹别克斯坦（26.8%）、土耳其（20.9%）、格鲁吉亚（7.7%）和吉尔吉斯斯坦（3.6%）。

此外，国际汇款总金额的23%是来自国外的汇款，主要通过“金冠”和“西联”支付系统，总额达1204亿坚戈。从国外向哈萨克斯坦汇款的平均金额为27.93万坚戈。 主要汇款国家是：俄罗斯（28.3%）、美国（12.4%）、韩国（11.2%）、乌兹别克斯坦（9.7%）和土耳其（7.4%）。

【编译：小穆】