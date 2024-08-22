2024年上半年哈萨克斯坦进口13架飞机 出口10架 刷新历史新高

2024年1月至6月期间，哈萨克斯坦共进口了13架载客量在50至300人之间的飞机。此前的最高记录为2018年的8架，而在过去几年同期，哈萨克斯坦平均每年仅进口2架飞机。值得一提的是，2016年哈萨克斯坦未进口任何飞机。

在此次进口的13架飞机中，法国是主要供应国，提供了6架飞机，爱尔兰则提供了4架。美国紧随其后，向哈萨克斯坦出口了2架飞机，而德国则出口了1架。

本次飞机的进口总价达6.56亿美元，较去年同期增长三倍。每架飞机的平均价格约5050万美元。

除进口外，哈萨克斯坦在2024年上半年还出口了10架飞机，其中7架出口至爱尔兰。与往年1-2架的平均出口量相比，这一数据也显著增加，刷新了记录。

值得一提的是，交通部副部长塔勒哈特·拉斯塔耶夫此前指出，哈萨克斯坦航空运输量每年增长20-25%。然而，随着航空运输量的增加，相关航空事故的数量也在上升。

2024年8月初，阿斯塔纳机场发生了一起操作失误，导致Fly Arystan航空公司的飞机受损。同月，阿拉木图机场也发生了类似事件，Air Astana航空公司的一架飞机因餐饮服务车辆操作不当造成机门损坏。此外，阿克托别机场发生的另一起事件导致多架航班延误。

【编译：达娜】