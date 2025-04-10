哈萨克斯坦2024年外债增长11亿美元

哈萨克斯坦央行指出，尽管去年整体外债在国际收支操作中增长了39亿美元，但由于汇率波动及其他因素影响，实际增长被削减至11亿美元。

在哈萨克斯坦的总外债结构中，仅有152亿美元属于国家政府的外部债务。这一数额在2024年第四季度由此前的139亿美元增至152亿美元。

大部分外部债务由私营部门承担，其总额达到1326亿美元。相比2024年10月的1357亿美元，私营企业的对外债务在2025年初减少了31亿美元。

此外，国有银行及企业的对外债务为169亿美元，在上一季度增加了2亿美元。

整体来看，哈萨克斯坦外债的88.1%属于长期债务（偿还期超过一年），其中外部贷款与信贷占总债务的74.2%。外资持有的债券占比为8.9%。

值得注意的是，当前国家预算承压的同时，政府债务规模也在增长。Halyk Finance金融分析师指出，若当前趋势持续，哈萨克斯坦或将面临失去“净贷款国”地位的风险，外部借款的成本也将显著上升。

【编译：木合塔尔·木拉提】