2024年哈萨克斯坦有多少学生赴韩国留学？

（哈萨克国际通讯社讯）根据韩国旅游发展局（Korea Tourism Organization）最新数据显示，2024年上半年，在韩留学生人数同比增长50.6%，达到了创纪录的20.4万人。

据了解，2022年上半年，韩国接收了5.5万名留学生，同年下半年，这一数字增长至9.7万名。到2023年，这一趋势持续上升，分别在上半年和下半年达到了13.6万和17.8万名学生。2024年上半年，韩国再次刷新纪录，留学生人数突破20万大关，创下新高。

在韩留学生中，来自中国的学生人数最多，达到了11.2万人，占总数的55.2%。其次是越南，有3.3万名学生赴韩留学，日本和蒙古紧随其后。

中亚国家中，乌兹别克斯坦也成为向韩国输送学生的主要中亚国家之一，仅在2024年上半年，乌兹别克斯坦就有5 000名学生选择在韩国接受教育。同时，哈萨克斯坦也保持着与韩国的积极教育合作，在2024年上半年，有1 022名哈萨克学生赴韩留学。

根据联合国教科文组织统计研究所（UNESCO Institute for Statistics）最新数据，哈萨克斯坦在全球留学生输出国中排名第九，约有91 200名学生在国外接受教育。

全球范围内，来自中国和印度的留学生人数仍然最高，分别有超过100万中国学生和50.82名印度学生在国外留学。此外，德国（126 400人）、越南（137 000人）以及乌兹别克斯坦（109 900人）也是全球留学生输出的重要国家。

而从留学生选择的留学国家来看，美国、英国、澳大利亚、德国和加拿大继续成为最受留学生欢迎的目的地。

【编译：达娜】