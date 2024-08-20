2024年供暖季：政府拨款925亿坚戈升级管网，68%居民住宅准备就绪

据其介绍，截至目前，全国范围内已有68%的居民住宅完成了供暖季的准备工作，总计达到34 169栋住宅。同时，教育设施的供暖准备工作完成了88%，卫生设施的准备工作则达到了87%。

而在基础设施方面，2024年计划修复546公里的供热管网，目前已有65%的工作完成。然而，仍有五个地区的修复工作进展缓慢，完成率不足50%；另有六个地区的工作完成率接近70%。

部长指出，今年政府从国家预算中拨款925亿坚戈，用于升级163公里的供热管网。其中，686亿坚戈来自专项转移支付，239亿坚戈来自政府的储备基金。

除了这些政府资金外，自然垄断主体的投资计划也带来额外的资金支持，总计166亿坚戈，用于重新铺设68.8公里的供热管道。

沙尔拉帕耶夫表示，从4月起已向各地方政府机构拨付了925亿坚戈中的375亿坚戈，用于供暖设施的升级和修复。截至目前，已有63个供热项目启动，其中8个项目已完成，51个项目正在推进中，铺设新的管道，完成了总长度为82公里的工程。

从8月12日起，工业和建设部已开始对全国范围内的公用事业设施和社会设施进行全面检查，确保能够在即将到来的供暖季节安全运行。政府明确规定，所有供热管网的修缮工作必须在9月底前完成；教育设施的准备工作需在9月1日前完成，卫生设施、公共服务和住宅楼的相关准备工作则应在10月15日前全面就绪。

【编译：达娜】