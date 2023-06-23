多萨耶夫：到2025年底阿拉木图市道路照明覆盖率达到100%

哈通社/阿拉木图/6月23日--阿拉木图市市长叶尔波拉特·多萨耶夫对该市街道照明问题发表了看法。

多萨耶夫指出，去年年初他刚上任时，城市街道照明系统的状况非常糟糕。

-去年，我们花了很大的努力，将阿拉木图城市照明机构重新纳入公有范畴。我们还为城市照明的发展准备了一套方案。计划到2025年底，全市道路的照明覆盖率将达到100%。- 多萨耶夫说。

据他介绍，自年初以来，已完成了对511条无照明街道的改造工程，铺设电缆210公里，新建灯点约6900个。

他还表示，目前纳乌鲁兹拜和奥埃佐夫区正在进行路灯现代化改造试点工程。

然而，他指出，城市照明系统面临的最大威胁来自室外照明控制柜。

-当初签订路灯管理公私合作协议时，并没有对照明控制柜的改造升级提出任何规定。目前，我市有超过1600多台照明控制柜，这是重要的设备群。每台控制柜控制着多个照明点，确保路灯系统的持续平稳运行。然而，照明控制柜内含有有色金属零部件，因此经常受到盗窃。其中大部分已经超过使用期限。我们正在制定一项计划，希望在今年年底之前更换约600个控制柜。- 多萨耶夫表示。

【编译：阿遥】