2025年全国成品油产量将达到1530万吨

哈通社/努尔苏丹/11月30日—哈萨克斯坦能源部部长马赫祖穆•穆尔扎哈利耶夫在30日举行的政府会议上介绍，2021年1-10月，全国累计生产成品油1130万吨。

部长表示，炼油厂完成现代化改造工作后，产量将会增加。今年前十个月的成品油产量为1130万吨，较2020年同期增长9%。

据其介绍，2021年的成品油产量计划为1310万吨，是2020年的105%。

此外，2025年，全国成品油产量将达到1530万吨。

«计划采取多项措施在中短期内进一步增加产量。今年，阿克套沥青厂的沥青生产装置将完成现代化改造工作。这将使生产能力增加到40-45万吨/年。»部长说。

穆尔扎哈利耶夫表示，突厥斯坦州的私人投资者正在实施炼油厂建设项目，预计将于2023年完工。其中包括«Standart Рetroleum & Со»和«Standart Resources»项目。

2025年，将在巴甫洛达尔炼油厂与脱蜡装置结合，实施加氢处理厂现代化项目。根据结果，该工厂将生产冬季柴油16万吨。

«通过上述一系列措施，到2025年成品油产量将增加220万吨，达到1530万吨，吸引投资额将达到1485亿坚戈。»部长说。

【编译：达娜】