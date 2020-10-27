哈萨克斯坦计划在2025年将电子商务市场份额增加至15％

哈通社/莫斯科/10月27日--哈萨克斯坦贸易和一体化部部长巴赫特•苏勒坦诺夫今日在主题为“欧亚经济联盟和中国‘一带一路’倡议”的视频论坛上表示，哈萨克斯坦计划在2025年将电子商务市场份额提高至15％。

贸易部长在讲话中说道：“冠状病毒大流行对许多经济部门产生了负面影响，但也有一些行业从实施的隔离措施中受益。大流行影响了世界电子商务的发展，尤其是哈萨克斯坦电子商务的发展。电子商务可以成为我们国家经济增长的驱动力之一，并可以提供新的就业岗位。”

部长表示，今年上半年，哈萨克斯坦的电子商务市场规模达11亿美元，占零售总额的9.4％。预计到今年年底将达到22亿美元，即约9000亿坚戈。

哈萨克斯坦设定了一个雄心勃勃的目标，即在国家贸易发展项目框架内，将电子商务的市场份额在2025年提高至15％。

为了充分加快电子商务的发展步伐，将采取措施改善国家监管，改善电子商务的基础设施，协调国家和企业，发展哈萨克斯坦商品的电子出口以及人口和企业的数字技能。

根据早前报道，在10月26日至27日举行的视频论坛中，来自欧亚经济联盟国家和中国的政府机构、企业和学术界的代表将就大流行后的全球经济挑战和经济复苏交换意见。

【编译：阿拉依】



