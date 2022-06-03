2025年前哈萨克斯坦将新建19座水电站

哈通社/努尔苏丹/6月3日-- 至2025年，哈萨克斯坦将建设19座水电站。

哈萨克斯坦能源部部长波拉特·阿克硕拉科夫3日表示，目前，全国共有容量为2065兆瓦的可再生能源设施136座。

- 其中，风电40座，总容量684兆瓦，太阳能51座，总容量1093兆瓦，水力发电厂40座，总容量280兆瓦，生物发电厂5座，总容量8兆瓦。2021 年，19 座设施投入使用，总容量为 393 兆瓦。 根据 2022 年第一季度的结果，可再生能源设施发电量为9.3307 亿千瓦/秒。-阿克硕拉科夫说。

据部长介绍，计划至 2025 年投用容量为 1074 兆瓦的53 个可再生能源项目。其中包括，容量129.77兆瓦的水电站19座，容量812.39兆瓦的风电站23座，容量116.95兆瓦的太阳能电站7座，容量15.35兆瓦的生物电站4座。

这些项目的实施预计吸引投资约6000亿坚戈，能够额外产生 35 亿千瓦时的绿色能源，并创造 6000 个临时工作岗位和 600 个长期工作岗位。

-该工作框架下，今年计划实施10个可再生能源设施，总容量为290.6兆瓦。-他说。