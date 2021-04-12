哈油气产品生产量将在2025年达到200万吨

哈通社/努尔苏丹/4月12日 – 哈萨克斯坦石油天然气化工产品产量在2025年将达到200万吨。

哈萨克斯坦政府副总理罗曼·斯卡利亚尔日前在回答议员质询时表示，目前，哈全国有5座油气化工厂，设计总产能为87万吨。

他表示，在2016-2020年，哈油气化工产品产量提高3倍，年产量达到36万吨，其中80%用于出口。2021年，3座新的大型油气化工厂即将建成投产，包括年产50万吨聚丙烯项目、工业气体生产项目、年产5.7万吨汽油辛烷值增强添加剂项目。

到2025年，还将建成2座大型油气化工厂，包括年产43万吨聚对苯二甲酸乙二醇酯项目和年产13万吨甲醇项目。

届时，哈油气化工产品年产量将达到200万吨，是2020年产量的5.5倍。

斯卡利亚尔指出，计划中的油气化工项目均要求签署产品预购合同，这是哈政府选择投资商的重要标准之一。

IHS、麦肯锡（McKinsey）、波士顿（BCG）等国际知名咨询机构均认为，国际市场对哈产油气化工产品需求强劲。

据专家预测，到2030年，全球聚丙烯年需求量将达到1亿吨，而届时的供应量只能达到9000万吨。全球聚乙烯需求量以年均4%的速度保持增长，到2030年将达到1.6亿吨。

【编译：木合塔尔·木拉提】