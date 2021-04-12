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    10:35, 12 四月 2021 | GMT +6

    哈油气产品生产量将在2025年达到200万吨

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    哈通社/努尔苏丹/4月12日 – 哈萨克斯坦石油天然气化工产品产量在2025年将达到200万吨。

    哈萨克斯坦政府副总理罗曼·斯卡利亚尔日前在回答议员质询时表示，目前，哈全国有5座油气化工厂，设计总产能为87万吨。

    他表示，在2016-2020年，哈油气化工产品产量提高3倍，年产量达到36万吨，其中80%用于出口。2021年，3座新的大型油气化工厂即将建成投产，包括年产50万吨聚丙烯项目、工业气体生产项目、年产5.7万吨汽油辛烷值增强添加剂项目。

    到2025年，还将建成2座大型油气化工厂，包括年产43万吨聚对苯二甲酸乙二醇酯项目和年产13万吨甲醇项目。

    届时，哈油气化工产品年产量将达到200万吨，是2020年产量的5.5倍。

    斯卡利亚尔指出，计划中的油气化工项目均要求签署产品预购合同，这是哈政府选择投资商的重要标准之一。

    IHS、麦肯锡（McKinsey）、波士顿（BCG）等国际知名咨询机构均认为，国际市场对哈产油气化工产品需求强劲。

    据专家预测，到2030年，全球聚丙烯年需求量将达到1亿吨，而届时的供应量只能达到9000万吨。全球聚乙烯需求量以年均4%的速度保持增长，到2030年将达到1.6亿吨。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 能源 工业创新发展 石油 天然气 黄金储备 工业
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