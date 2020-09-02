到2025年将通过公私合作模式在我国建立20家大型综合医院

哈通社/努尔苏丹/9月2日--哈萨克斯坦卫生部长阿列克谢·崔在政府会议上谈到了我​​国综合医院的建设。

卫生部长在政府会议上说：«目前，各州政府已经开始积极建设12家模块化传染病医院，其中一家医院的重建工作已经开始，并将于今年10月投入运营。»

他强调指出，正在开展相关工作，为可能出现的第二波大流行做准备，并将为我国人民提供及时和高质量的医疗援助。此外，还将部署2700张传染病床，配备现代化设备。资金来自《就业路线图》国家计划和地方预算。

«到2025年，将通过政府和社会资本合作在我国各州建立20个大型现代化医疗中心。这些都是综合医院，将根据国际质量要求为民众提供全方位的高科技医疗服务，还将提供50％的床位更新资金。预计将吸引约1.5万亿坚戈的投资。此外，根据《人民健康和医疗保健法典》，我们正在提交一项政府法令草案，建立‘Turar Health’国家运营商，以实施以上这些项目。»部长说。

此外，据卫生部长介绍，到2021年12月底，将在阿拉木图市和努尔苏丹市建立2个综合传染病研究中心，各部署500张病床。

卫生部负责人总结说：«这将使我们能够及时应对当前和未来可能出现的流行病威胁，巩固科学和技术潜力。»

【编译：阿拉依】