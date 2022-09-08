2025年哈萨克斯坦预算支出将达22.7万亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/9月8日 —— 哈萨克斯坦国家经济部副部长阿扎玛特·阿姆林8日在马吉利斯（议会下院）会议上表示，2023年哈萨克斯坦预算支出将达21万亿坚戈。

国家经济部副部长表示，未来三年国家预算和国家基金预测的主要主旨是执行总统的指示，以确保经济和负责任的预算政策概念。因此，2023-2025年共和国预算将根据预算政策收入补充新来源和预算支出社会经济发展主要方向制定。

据他介绍，2023年的共和国预算收入将由今年的预测增长36.4%，达13.9万亿坚戈或占GDP的11.5%。根据预测，共和国预算收入2025年将达16.2万亿坚戈，增长17.2%。

- 政府在扩大收入基础、改善税收管理和打击影子经济等有效措施是共和国预算的额外收入主要原因。-副部长说。

阿扎玛特·阿姆林表示，在三年期间，预算自有资金的份额将从2023年的70%增加到2025年的75%。

- 根据预测，共和国预算支出将从2023年的21万亿坚戈逐步增加到2025年的22.7万亿坚戈。此外，预算支出在GDP的占比将从2023年的17.4%减少至2024-2025年的16-15.5%。总之，反周期预算原则的应用将确保共和国预算支出的增长率在目标期内稳定在GDP的16.4%的水平。在这个支出限额的框架下，在逐步加强战略规划与预算规划的关系的同时，确保支出集中在经济社会发展的优先领域。

经济部副部长表示，根据 2023-2025 年共和国预算规划，共和国预算用于执行战略方向的支出占总支出的 60%，不包括旨在解决国家规定的其他任务的固定支出。

【编译：小穆】