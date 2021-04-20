2025年前将在农村地区交付使用2400万平方米住房

哈通社/努尔苏丹/4月20日-- 至2025年，将在农村地区交付使用2400万平方米住房。

政府总理阿斯哈尔·马明在20日召开的政府例行工作会议上表示，祖国之光党的“改革之路：值得每个人都拥有的生活! ” 项目落实路线图框架下的任务之一是提高农村地区的生活水平。 为了提高农村人口的生活质量，正在进行基础设施的现代化工作。 至2025年，将修建27000公里地方公路，并交付使用2400万平方米住房。

据其介绍，将在工农业综合体领域实施845个项目，并创造50万个就业岗位。同时，还将创建7个生态系统，吸引 35万名农民参与其中。

“ 所采取的措施将增加农村人口的收入。将为100％的农村人口提供优质饮用水，为60％的人口提供天然气。 未来五年，将修复和建设1095个医疗设施，这将使医疗服务的人口覆盖率翻倍。 在 5年内，将对5000所学校进行现代化改造，并建造315所乡村学校。”他说。

总理表示，正在为农村学生提供额外的教育机会，以缩小城乡教育质量之间的差距。

他说：“将修复和建设748个文化设施和1719个体育设施。总的来说，已经制定了有关农村地区发展的五年计划。 ”

【编译：阿依波塔】