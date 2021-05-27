到2025年哈国可回收物利用率将达30%

哈通社/努尔苏丹/5月27日 -- 据哈萨克斯坦生态、地质和自然资源部发布消息，该部已制定完成垃圾焚烧发电厂建设计划。

根据计划，2021年将在全国4个地区投放7230个固体生活垃圾分类回收箱，新建3个垃圾分类处理站，年处理能力约30万吨。目前正就复合包装盒废弃物处理厂建设项目举行招标。

随着各地垃圾分类回收设施陆续建成投用，到2025年，可回收物（金属、塑料、玻璃）利用率将达到30%。

根据新版《生态法典》，不适于传统加工的其他废弃物将送往垃圾能源化工厂（Waste to Energy）焚烧发电。

生态部相关负责人指出，引入垃圾分类回收体系，将使可回收物利用率达到30%，约有20%的废弃物不适于焚烧。其余垃圾因污染严重，对其进行能源化处理是垃圾填埋的唯一替代方案。

据悉，5月20日，哈生态部举行垃圾能源化处理项目拍卖，计划在阿克托别、阿拉木图、乌斯卡曼、努尔苏丹、卡拉干达和奇姆肯特各建设一座垃圾焚烧发电厂，并吸引投资实施上述项目。

垃圾焚烧发电厂需要达到欧盟工业排放指令标准（2010/75/EC），安装自动排放监控系统。

预计6座工厂投运后，到2025年，哈可回收物利用率将达30%，其余废弃物利用率达20%。

【编译：木合塔尔·木拉提】