哈通社/努尔苏丹/8月25日 – 在25日的政府工作会议上，哈萨克斯坦央行行长叶尔波拉特·多萨耶夫表示，至2025年哈出口规模将超过500亿美元。

央行行长称，今年上半年支付给直接投资者的收入减少了3.5倍，且由于年初油价和供给都相对较高，导致经常账户出现盈余。

他表示，根据2020年的统计，由于新冠病毒流行以及投资项目放缓所导致的融资需求下降，预计今年我国商品进口将下降13.1%。行长指出，尽管如此，经常账户的赤字情况仍可预期。

多萨耶夫介绍称，受石油价格下跌、 OREC+减产协议要求，以及2020年下半年对投资者的支付情况逐步恢复，经常账户赤字将在2020年减少货物出口的背景下形成。

他进一步指出，基于积极的进口替代政策的实施，将有望对进口实现恢复。他预计在2021年，随着在2020年被暂停或搁置的投资项目的加速复产，进口预计将实现稳步恢复，并进一步增长8.1%。

出口方面，央行预计随着非原材料产品出口规模的增加，到2025年哈萨克斯坦的出口规模将达到500亿美元以上。

多萨耶夫强调称，央行支持政府在2025年将制造业出口增加42%的计划。