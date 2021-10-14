哈国计划2025年前再投产5家石化厂

哈通社/努尔苏丹/10月14日 -- 据阿塔梅肯商业网消息，国家经济部长伊尔哈利耶夫介绍了三个新的国家项目，这些国家项目«旨在改善哈萨克斯坦人福利的可持续经济增长»、«创业发展»以及«优势区域—国家发展的驱动力»。

据部长介绍，«旨在改善哈萨克斯坦人民福利的可持续经济增长国家项目»涵盖5个领域，即工业和创新发展、石化和能源综合体的发展、地质工业以及促进非资源出口。

该项目的资金总投入为15.9万亿坚戈，其中包括中央预算拨款的4020亿坚戈。计划吸引15.5万亿坚戈私人投资。

项目的目标是确保到2025年实现至少5%的可持续经济增长。为此，将采取措施对制造企业进行现代化改造。计划启动418个工业项目，以增加产量并扩大工业品品类的生产范围。

伊尔哈利耶夫表示，在国家项目框架内，1000家活跃的出口企业将进入国外市场，约350家出口商将入驻阿里巴巴和亚马逊等国际电商平台。

伊尔哈利耶夫预测，政府计划在2025年前投产5家石化厂。通过能源综合体的现代化改造，可再生能源发电量在总量中的份额将达到6%。采取了这些措施，产量将增加1%.5倍。2025年，非资源出口将翻一番，达到410亿美元，非资源部门的固定资产投资将增长75%，劳动生产率将增长1.2倍；由于能源综合设施的现代化，2000兆瓦新增可再生能源将投入使用。

国家创业发展项目旨在增加创业活动，加速企业家成长和新的利基市场的形成，以及全面发展竞争。预计投入资金总额约为8.5万亿坚戈，包括超过1万亿坚戈的中央预算，1250亿坚戈的地方预算，以及计划吸引7.3万亿坚戈私人投资。

伊尔哈利耶夫指出，该项目旨在确保创业结构发生质的变化。为实现这一目标，将采取多项措施，营造创业条件，培养满足创业者需要的技能，包括组织补贴工作。项目的主要任务之一是增加商业实体的融资和促进经济非国有化。为了创业活动的增长，国家支持措施将覆盖690000家中小企业。

部长说，为了创造现代形式的贸易基础设施，多种形式的零售设施将从6个增加到132个。全面非国有化将使国家在全民经济中的份额降低到14%。预计所采取的措施将在2025年将中小企业在GDP中的份额提高到35%。

国家项目«优势区域—国家发展的动力»旨在确保国家在区域之间和区域内平等获得基本服务和交通连通性。项目的资金投入总额约为7.6万亿坚戈，其中中央预算超过4万亿坚戈，地方预算7860亿坚戈，计划吸引约2.8万亿坚戈的私人投资。

项目预计将吸引13.5万亿坚戈流入住房建设，投资修建1.6万公里的供水和污水管网。由于对第二条轨道和Dostyk-Moiynty段的电气化，突厥斯坦-奇姆肯特-塔什干高速公路的建设，双西公路货运吞吐量增长了5倍。

该项目的落实将实现以下目标指标。将为城市和村庄提供100%的供水和卫生服务。到2025年底，将有3561个具有发展潜力的村庄实现现代化，将有1.03亿平米住房投入使用。几乎所有重要的道路都将处于良好状态，比例达到95%。到2025年，改善道路质量将使过境货运量增加到3000万吨。

据悉，有效落实3个国家项目将确保可持续经济增长至少达到5%，人口收入增加27%，在全哈创造45万个永久性就业机会，并提高哈萨克斯坦基础设施在世界经济竞争力评级中的地位，或将上升至第40位。

【编译：木合塔尔·木拉提】