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    10:35, 09 10月 2019 | GMT +6

    2025年独联体国家5G用户数量将达到5400万

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    哈通社/努尔-苏丹/10月9日 -- 全球移动通信系统协会（GSMA）发布研究报告《移动经济：俄罗斯与独联体-2019》称，到2025年，独联体国家接入5G的用户数量将达到5400万，技术渗透水平达到13%。

    报告称，按计划，独联体首个5G网将于2020年年底在俄罗斯和白俄罗斯启动，其余国家将在2025年出现。

    报告指出，独联体国家计划在2019-2025年对移动通信基础设施投资390亿美元，其中超过70%的将用于5G部署。

    报告还指出，截至2018年底，独联体地区拥有2.35亿独立移动用户，其中俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦合计占80％。2018年，移动行业为独联体区域经济贡献了1010亿美元，占GDP的4.7％，预计到2023年将增至1,220亿美元（占GDP的5.1％）。

    未来15年，5G技术将为独联体经济带来340亿美元的收入，并将影响制造业、公用事业和建筑业等关键领域。

    报告称，在独联体中，俄罗斯将引领5G的普及，而哈萨克斯坦紧随其后。

    【编辑：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    独联体 社会 科技 通讯 通信 黄金储备
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