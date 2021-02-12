至2025年哈国公民可免签入境89个国家

哈通社/努尔苏丹/2月12日 – 2025年哈萨克斯坦公民可免签前往89个国家旅行。

在祖国之光党的议会党团会议扩大会议上针对《变革之路：每一位公民因享有的生活！》选举方案执行路线图进行讨论时，政府总理阿斯哈尔·马明表示，延续首任总统的多边外交政策方向，以及落实总统国际优先事项方面的工作正在有序落实当中。

根据计划，2022年和2025年将举办世界和传统宗教领袖大会。

将出台相关政策，保障在国外留学和工作的哈萨克斯坦公民，以及被外国人领养的哈萨克斯坦孤儿的合法权益。

将继续强化与主要战略合作伙伴之间的关系。

«与此同时，哈萨克斯坦国家机关将继续加强同联合国和其他国际组织之间的联系。2021年哈国将拓展免签国家名录，其中将包括77个国家，而到了2025年，哈国公民可免签入境的国家将增加到89个。»阿斯哈尔·马明说。

总理强调指出，欧亚经济联盟内部的一体化工作将得到继续推动，而关于哈萨克斯坦国际倡议的促进，以及与上合组织、金砖国家和伊斯兰会议组织国家的合作也将不断深入。

【编译：木合塔尔·木拉提】