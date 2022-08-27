2025年国家基金总额将达923亿美元

哈通社/努尔苏丹/8月27日--哈萨克斯坦国家经济部部长阿勒别克•库安特洛夫在27日政府会议上做出积极预测，表示国家基金总额今后将逐步得到补充。

据他介绍，《关于哈萨克斯坦共和国国家基金2023-2025年担保转移支付》法律草案，是在充分考虑预算法典新要求的基础上制定的。

他表示，今后，将根据预算规则，在考虑石油票面价格的基础上确定国家基金担保转移支付规模。

因此，该法案规定，2023年石油票面价格为每桶48.9美元，2024-2025年为每桶42.2-40.3美元。

-考虑到这一点，共和国预算担保转移支付规模被设定为 2023 年 2.2 万亿坚戈、2024 年 2.0 万亿坚戈、 2025 年 1.9 万亿坚戈。-库安特洛夫说。

鉴于此，在编制国家基金使用计划时，油价预测的设定远低于石油目前价格，因此，未来国家基金收入将会逐步增加。

他表示，计划期内合理利用规则，将有助于国家基金外币资产在2023年恢复到667亿美元，2024-2025年进一步增加到78.8-932亿美元。

-根据我们的预测，为国家基金提取额度和中期支出增长率设定上限，将有助于加强财政秩序和国家基金储蓄功能。-部长说。

【编译：阿遥】