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    16:32, 07 二月 2018 | GMT +6

    达吾然•阿巴耶夫：至2025年我国IT企业资本将达10亿美元

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    哈通社/阿斯塔纳/2月7日 - 阿斯塔纳枢纽（Astana Hub）国际IT初创科技园的主要目标--至2025年使本地IT企业资本提升至10亿美元。

    2月7日，"Garage"创业项目孵化器启动仪式在阿斯塔纳国际IT初创科技园举行，哈萨克斯坦信息和通讯部部长达吾然•阿巴耶夫出席活动并发表讲话。

    阿巴耶夫指出，在纳扎尔巴耶夫总统的直接关注和要求下，"数字化哈萨克斯坦"国家规划正在全方位推进当中。因此，对IT初创科技园将成长为国内IT领域尖端人才的摇篮，各界均充满信心。


    "与此同时，科技园应成为国家创新生态的核心。我们将努力创造更好地条件，吸引国内外投资者，支持数字经济的发展。阿斯塔纳枢纽的根本目的，是在2025年左右，将本地IT企业的资本提升到10亿美元的规模。今天这个孵化项目的启动，虽然规模不大，却是我们想着这一目标迈出的重要步伐。"达吾然•阿巴耶夫说。


    部长强调，阿斯塔纳枢纽科技园的正式开幕将在年内实现，而今天的活动可被看做是其预演。

    部长还表示，今天在首都20周年之际举行的孵化项目启动仪式，有着自身的历史性意义。







    【编译：木合塔尔·木拉提】 

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    信息技术 新闻和社会发展部 科技 黄金储备 首都
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