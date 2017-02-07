中国专家对照第三轮改革与中国制造2025

哈通社北京--中国国际问题研究院欧亚研究所副所长李自国日前在北京接受哈通社记者采访时表示，中哈两国都处在发展的关键阶段，哈萨克斯坦制定的"国家发展3.0"和"哈萨克斯坦制造"战略计划重点是发展农业，而中国的"中国制造2025"计划的重点是实现制造业强国。中哈两国可通过对接期限一致的这两项计划为两国人民带来福祉，并实现共同发展繁荣。

李自国说："纳扎尔巴耶夫总统在近日发表的国情咨文中指出，哈萨克斯坦需建立全新的经济增长模式，以提升在全球市场的竞争力。为此，哈需要发展３Ｄ打印技术、电子贸易、电子银行、数字化服务等行业。此外，以发展农业为重点的"国家发展3.0"和"哈萨克斯坦制造"战略计划同样具有光明的前景。哈萨克斯坦完全有能力通过增加粮食、肉类和农产品产量提高在国际市场上的竞争力，从而扩大国际市场占有率。"



李自国还提及阿里巴巴董事局主席马云2016年5月份哈萨克斯坦之行和二十国集团杭州峰会期间会见纳扎尔巴耶夫总统时提出的加强两国在电子商务、广播等在线市场的合作。



李国还回顾了2016年12月参加中国驻哈使馆举办的庆祝哈萨克斯坦独立25周年暨中哈建交25周年招待会期间所了解到的一些情况。他说，当天遇到了许多哈农业界人士，通过与他们聊天得知哈农业界非常愿意与阿里巴巴集团进行合作。



据他所说，"哈萨克斯坦制造"与"中国制造2025"有许多共同点。作为邻国，两国应努力对接各领域发展战略，继续探讨实现互利共赢。



"当前两国都共同致力于推进‘中国制造2025'和‘哈萨克斯坦制造'战略计划的实现。中哈两国可通过对接期限一致的计划为两国人民带来福祉，实现共同发展。中哈两国在电子贸易、新能源领域的合作前景广阔，两国产能合作也取得了重要成就。"李自国说道。



中国国际问题研究院（英语：China Institute of International Studies）是中国首家专门从事国际问题研究的机构，隶属中国外交部。该研究院在中国智库排行榜位居第五，亚洲一流智库排名第11位。



【记者：萨德克•阿克加诺夫 编译：金桥】