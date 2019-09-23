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    17:59, 23 9月 2019 | GMT +6

    专家称2025年中国将成为石油消费最多的国家

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    哈通社/努尔-苏丹/9月23日 -- 数据分析公司«GlobalData» 石油和天然气总监拉杰•谢哈尔（Raj Shekhar） 预测，中国将在2025年成为石油消费最多的国家。

    «目前，世界上33％的石油储备集中在中东，北美占20％，独联体占13％，非洲占10％，南美7％和欧洲4％。阿塞拜疆和哈萨克斯坦继续保持其地区主要石油出口国的地位。原油的主要进口国基本都是欧洲国家。与此同时，有必要特别指出哈萨克斯坦的积极性，借助独特的地理优势，哈萨克斯坦计划通过里海和中国增加石油出口量，»拉杰·谢哈尔在中亚国际炼油和石化国际会议上说道。

    拉杰•谢哈尔认为，尽管2019年美国的石油消费量仍然位居首位，但至2025年中国将取代美国成为世界最大的石油消费市场。

    «中国和印度石油产品的需求量会继续增长。众所周知，目前还存在寻找替代能源，引入燃料和废物产生标准，短期和长期需求增长等问题。 不过，机油、汽油、柴油以及石油和天然气仍然是主要需求。»他说。

    拉杰·谢克哈表示，中亚对石油产品的需求增长了30％并且这种增长趋势将会继续存在。

    «提高中亚国家炼油厂的产能将有效保障这些国家自身市场的需求。出口是增加收益的主要渠道。» 数据分析公司 «Global Data»石油和天然气总监说道。

    【编译：阿依波塔】



    标签:
    中国 能源 哈萨克斯坦与中国 中亚 石油 经济 未来能源 可再生能源 黄金储备
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