哈通社/东京/10月23日—日本将为哈萨克斯坦“档案-2025”项目提供技术协助。

消息称，纳扎尔巴耶夫23日出席日本政府旨在协助哈萨克斯坦“档案-2025”国家规划的项目介绍会。

值得一提的是，日本文化厅有意在哈萨克斯坦实施一项有关归档数据数字化的联合项目，并为此拨款3300万日元（33万美元）。

根据该项目，日方将向哈方在研究、引入和储存档案数据方面提供技术协助并分享其在材料数字化和研究方法方面的经验。

此外，日本奈良国立文化遗产研究所还将向哈萨克斯坦博物馆工作人员就如何建立资源数字化并用电子副本补充数据库进行培训。同时，日本研究人员将前往哈萨克斯坦分享其在将高科技引入博物馆传统工作方面的相关经验。努尔苏丹国家博物馆将负责与日本文化厅开展此次工作。

值得一提的是，2018年11月21日，首任总统纳扎尔巴耶夫发表署名文章《伟大草原之国的7个优势》，其中就提到了有关制定“档案-2025”7年项目的相关计划。项目框架内，由历史学家、档案专家、文化学家们组成的专门小组将与国内外大型档案库建立系统地及长期的互动，并开展研究工作。纳扎尔巴耶夫指出，应不仅限于收集历史档案，还有必要将历史档案数字化，并保障更好地向感兴趣的专家和公众开放。

【编译：达娜】