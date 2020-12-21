欧亚经济联盟通过《2025年前欧亚经济一体化发展战略方向》

哈通社/努尔苏丹/12月20日 -- 欧亚经济委员会官网报道，12月11日，欧亚经济联盟各成员国元首通过《2025年前欧亚经济一体化发展战略方向》。

各国元首责成欧亚经济委员会研究联盟共同天然气市场天然气运输服务价格和费用问题，并在最高欧亚经济理事会会议上作汇报。

各国元首责成欧亚经济委员会理事会于2021年第一季度通过落实《战略方向》活动计划。《战略方向》中近330项举措确定了联盟下一步一体化发展路线图，包括制定和签署13项国际条约、60余项联盟法律，对《欧亚经济联盟条约》进行25项修改和增补，以及对联盟各成员国法律作出修改；加入了《欧亚经济联盟条约》未覆盖的、包括教育、旅游、体育与卫生等领域在内的合作机制；同时包括与第三国、一体化组织开展下一步经济合作的内容。

《战略方向》将提高投资与创新积极性，建立经济增长与保障就业的灵活机制，从而推动联盟经济发展。

《战略方向》由欧亚经济委员会与联盟各成员国政府制定。此前，各成员国于2018年12月6日通过《进一步发展欧亚经济联盟一体化进程的声明》。