政府总理就至2025年国家发展计划下达指示

哈通社/努尔苏丹/2月2日--哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明在2日召开的政府例行工作会议上，就最高改革委员会会议内容下达了工作指示。

总理表示，最高改革委员会会议上，批准了一些战略文件，许多问题需要迅速解决。 “在这方面，我指示国家经济部与战略规划和改革署在一周内同总统办公厅一起制定国家计划系统项目草案。 ”

“哈萨克斯坦2050 ” 战略是首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的一项重要举措，也是战略规划系统的主要文件，其中包含国家发展的长期优先事项。

“为了系统地执行本文件，将引入‘国家优先事项’工具。该工具将在考虑到至2050年战略任务的前提下，确定国家短期内的主要发展重点。战略规划和改革署与国家经济部需在2月10日之前提交关于通过‘国家优先事项’的法令草案。 ” 他说。

此外，政府工作会议还讨论了旨在实施首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的“哈萨克斯坦2050 ” 战略举措，实现五大改革目标的100个具体步骤，以及哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统的国情咨文和“祖国之光 ” 党选举方案的至2025年国家发展计划。

“该文件将成为政府中期工作的主要方向，以确保可持续和高质量的经济增长，并提高人民生活水平。战略规划和改革署与国家经济部，以及有关政府机构须在一个月制定出国家项目清单。 ” 总理说。

【编译：阿依波塔】