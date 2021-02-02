哈萨克斯坦计划制定至2025年国家石油化学发展项目

哈通社/努尔苏丹/2月2日--哈萨克斯坦能源部部长努尔兰·诺海耶夫在2日召开的政府例行工作会议上表示，计划在2025年之前制定一项发展石油和天然气化学的国家项目。

能源部长表示：“国家元首已经确定了采取措施加快实施石化生产的任务，并为潜在投资者创造有吸引力的条件。”

部长介绍了将开展哪些工作来解决这些问题。

该项目将允许有针对性地发展该行业，重点是解决问题：石油和天然气化工项目的原材料供应，石油和天然气化工集群的创建以及进一步加工的发展。

部长解释说：“为发展油气化工产品，政府与投资者之间应签署单独协议，其中不仅包括石化项目，还包括碳氢化合物项目。目前，这个问题正在解决中，在不久的将来，我们将发布我们的提案。”

据他介绍，这些措施将允许到2025年完成5座石化厂的建设。

“与此同时，可以预期得到以下结果：产量将增加9倍，对国家经济的预期影响将达到+1.2％。因此，基础石化产品的生产将为石油和天然气领域的深加工发展奠定坚实的基础，这与我们实现原材料经济多元化和技术发展的战略相吻合。”部长总结说道。

【编译：阿拉依】



