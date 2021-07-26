哈萨克斯坦将在2025年前建成完善的社会福利体系

哈通社/努尔苏丹/7月26日 -- 据国家经济部发布消息，2021年下半年，哈政府此前批准的旨在改善居民生活的10个新的国家项目将进入具体实施阶段。以此为基础，哈计划在2025年前建成完善的社会福利体系。

2021年7月1日，哈最高改革理事会会议批准了旨在实施《2025年前国家发展规划》和《2025年前国家优先事项》的10个国家项目。

一是«健康国家项目»，旨在为国民提供高质量和可负担的医疗卫生服务，2021-2025年预算支出3.1万亿坚戈。预计到2025年，将医疗卫生领域支出占GDP比重提升至5%，人均预期寿命提高至75岁，医疗服务质量满意度提高至80%。到2023年，医生平均工资提高1.5倍。

二是«教育国家项目»，旨在建立高质量教育体系。预计到2025年，将学前和中等教育质量满意度从目前的68.4%提高至80%，世界经济论坛全球职业教育竞争力排名从第90位提升至第75位。

三是«经济可持续增长国家项目»，旨在提高人民福祉水平。哈政府2018年批准的《2025国家发展战略规划》也提出了相关要求。

四是«技术进步国家项目»，旨在实现数字化、创新和科技发展。目前，哈正在实施«数字哈萨克斯坦»国家规划，2018-2022年财政拟拨款1087亿坚戈。其中，2021年拨款209亿坚戈，2022年拨款192亿坚戈。

五是«精神复兴国家项目»，以取代此前的«民族精神复兴»国家规划。

六是«安全国家项目»。

七是«强大地区—国家发展驱动力国家项目»。《2050年国家发展战略规划》中提出区域发展五大方向。

八是«农工综合体发展国家项目»。2021-2025年预算支出4.9万亿坚戈。其中，2021年拨款6371亿坚戈，2022年9705亿坚戈，2023年1万亿坚戈，2024年1.1万亿坚戈，2025年1.1万亿坚戈。预计到2025年，将农工综合体领域劳动生产率提高1.5倍，加工农产品出口量翻番。

九是«大众创业国家项目»。

十是«水资源管理和绿色哈萨克斯坦国家项目»。

哈国家经济部表示，上述10个国家项目目前均处于制定阶段，具体文件内容将于2021年下半年公布，国家项目的审批工作将于近期开始。

【编译：木合塔尔·木拉提】