哈通社/努尔苏丹/11月1日 -- 据哈萨克斯坦工业和基础设施部发布消息，哈萨克斯坦计划于2025 年前建成智能交通系统 (ITS)，旨在提升哈过境运输潜力，建设国际水平的服务基础设施和多式联运商贸物流网络。

为建立该系统，未来四年计划投入351亿坚戈。其中，2022年投入140亿坚戈、2023年投入22亿坚戈、2024年投入159亿坚戈、2025年投入30亿坚戈。

根据未来发展需求，预计到2025年，哈萨克斯坦通过各种运输方式完成的年过境货运量将达到3000万吨，较目前增长50%。其中，通过提高运输速度和服务水平，将集装箱运输量在2019年（1950万吨）的基础上提高1倍。预计到2025年，引入智能交通系统将给国家带来大约3800亿坚戈的经济效益，包括每年通过公路收费系统收入300亿坚戈，通过自动测量系统收入447亿坚戈，通过道路资产管理系统收入1100亿坚戈，通过电子货运系统收入150亿坚戈。

智能交通系统基于区块链技术和大数据应用运行，功能主要包括对客货运输进行规划调度、在线跟踪货物流动情况和办理海关业务。该系统由11个部分组成。一是道路自动化收费系统，2013年已在阿斯塔纳—舒钦斯克路段投入使用，未来将在全国范围推广。目前，计划耗资3863亿坚戈对1.1万公里国家级公路进行大修和中修，计划到2022年实现20%的国家级公路收费，2025年达到45%。 二是专用的自动化测量设备，可对行驶中的车辆进行非接触式称重，减少不必要的停车。此外还将引入道路交通管理系统、气候条件分析预测系统、视频监控和交通违章查处系统等。智能交通系统将对道路交通和各类交通工具进行管理，确保交通安全和道路监控，收集数据进行路况评估，建立形成数据库。引入智能交通系统还有助于改善道路规划和维护水平。

【编译：木合塔尔·木拉提】