“2025国家城市论坛”在克孜勒奥尔达开幕

克孜勒奥尔达州州长努尔勒别克·纳利巴耶夫、生态和自然资源部长叶尔兰·努桑巴耶夫、外交部第一副部长阿汗·热赫梅图林、工业和建设部代表、议会参议院和马吉利斯议员，以及联合国驻哈萨克斯坦常驻协调员萨兰戈·拉德纳拉格恰、联合国人居署（UN-Habitat）代表、联合国驻哈机构代表和全国各州政府代表等众多嘉宾参与了此次盛会。

克孜勒奥尔达州州长努尔勒别克·纳利巴耶夫在开幕致辞中强调，本次论坛是推动哈萨克斯坦城市化进程迈向新高度的历史性举措。他援引托卡耶夫总统的话指出：

- 哈萨克斯坦正稳步迈向可持续城市化。人口超百万的城市是国家全球竞争力的支柱，州中心城市则应成为区域经济增长的核心。

Фото организаторов

纳利巴耶夫表示，在当今城市化时代，保持生态平衡、提升居民生活质量是首要任务之一。尽管克孜勒奥尔达并非大都市，但已走上快速城市化道路，通过提升城市基础设施、改善生活质量和经济多元化迈出坚实步伐。目前，该州约50%的居民居住在州中心城市。

- 我们将城市化视为以人为本的过程，致力于打造安全、清洁、包容、可及且智能的生态城市，而非单纯的建设活动，- 他说道。

“2025国家城市论坛”由克孜勒奥尔达州政府在联合国人居署及多个合作伙伴的支持下举办，被视为规划城市未来的重要平台。

组织方表示：- 这不仅是一场活动，更是新传统的开端。哈萨克斯坦已加入联合国人居署的全球运动，每一句讨论都在推动切实变革。我们正在此刻、此地塑造城市的未来。

Фото: Нұрболат Нұржаубай

纳利巴耶夫州长强调，论坛是哈萨克斯坦为地区、专家和政府间建立持续对话的官方平台，旨在不仅讨论城市化议题，还构建全新解决方案体系。论坛涵盖三个层面：全球层面（参与联合国人居署全球论坛）、区域层面（与其他国家交流经验）、国家层面（促进国内城市与社区间对话）。

论坛主题为“从区域出发的综合城市转型：打造哈萨克斯坦平衡、包容和气候韧性城市”。与会者围绕《新城市议程》（New Urban Agenda）和可持续发展目标，探讨了推动城市包容与平衡发展的规划、城乡联系、气候适应性、青年参与以及数字化治理方式等议题。

“2025哈萨克斯坦国家城市论坛”为哈萨克斯坦城市化进程提供了重要契机，旨在通过多方合作与创新，打造可持续、宜居的未来城市。论坛不仅促进了国内外的经验交流，还为哈萨克斯坦在全球城市化浪潮中发挥更大作用奠定了基础。

【编译：木合塔尔·木拉提】