2025年超2000人通过劳动力自愿迁移计划实现新生活

哈萨克斯坦劳动和社会保障部指出，所有迁移者均获得国家支持，预计年内还将有9653人完成迁移。

按地区划分，迁入人数分别为：

巴甫洛达尔州672人、北哈萨克斯坦州532人、库斯塔奈州330人、阿克莫拉州215人、东哈萨克斯坦州214人、阿拜州145人、阿特劳州90人、乌勒套州4人。

迁入的侨民主要来自乌兹别克斯坦（396人）、蒙古国（310人）、中国（286人）、俄罗斯（52人）及其他国家（47人）。

在790名劳动年龄的迁移者中，374人获得稳定工作，10人从事创业活动。他们主要在医疗、农业、教育、工业等领域就业。

塔玛拉·艾纳丁诺娃的故事生动展现了迁移带来的积极改变。

她分享道：- 我2022年从江布尔州搬到泰因恰区的凯列罗夫卡村。纳入地区迁移配额后，我获得了搬迁补贴以及租房和公用事业费用补偿等国家支持。

塔玛拉毕业于北哈萨克斯坦科兹巴耶夫大学，拥有化学教师资格。搬到新居地后，她在以苏联英雄别列日诺伊命名的凯列尔中学找到专业对口的工作，目前因照顾孩子处于产假中。

她表示：- 能参与迁移计划，我感到非常高兴。国家为我们提供了就业帮助和初期资金支持，我在这里组建了家庭。

自愿迁移计划为迁移者提供以下支持：

- 户主及每位家庭成员一次性获得70倍按月计算指数（AЕК）的搬迁补贴；

- 按家庭人数及定居点不同，12个月内每月提供15至30倍AЕК的租房及公用事业补贴；

- 短期职业培训推荐；

- 就业或创业支持；

- 发放经济流动证书。

此外，为促进跨区域迁移的雇主，每接收一名获住房保障且签订至少两年劳动合同的员工，可获400倍AЕК的一次性就业补贴。

【编译：木合塔尔·木拉提】