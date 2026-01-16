中文
    08:34, 16 一月 2026 | GMT +5

    2025年哈萨克斯坦铁路货运量达3.2亿吨 同比增长5.5%

    哈萨克国际通讯社讯）据交通部新闻处消息，2025年哈萨克斯坦铁路货运量达到3.2亿吨，较2024年增长5.5%。

    теміржол тасымалы
    Фото: Алтынай Сағындықова/Kazinform

    数据显示，去年国内铁路货运量为1.77亿吨，同比增长2.7%。

    出口货运量增至8920万吨，较2024年增长7.2%；进口货运量为2070万吨，同比增长2.7%。其中，过境运输的增幅最为显著。

    截至2025年底，过境运输量达到3300万吨，同比大幅增长19.9%。

    与此同时，粮食运输也实现了明显增长。2025年，哈萨克斯坦通过铁路运输粮食共计1430万吨，较2024年的1080万吨增长31%。在粮食运输总量中，出口量为1100万吨（增长33%），境内运输量为330万吨（增长26%）。

    统计显示，哈萨克斯坦面向中亚国家、伊朗、阿富汗和俄罗斯等主要出口方向的运输量均保持稳定增长。

    交通部指出，粮食深加工产品运输量的增加，成为推动整体增长的重要因素。其中，对华出口的面粉类产品达到310万吨，增幅高达3.8倍，反映出我国高附加值产品生产规模的进一步扩大。此外，2025年我国还成功开拓了非洲、越南以及欧盟国家等新兴出口市场。

    总体来看，2025年的运营成果展现了铁路运输系统运行的稳定性，以及货运领域持续向好的发展态势。

    【编译：阿遥】

