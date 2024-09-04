2025年哈萨克斯坦预算赤字预计达4.1万亿坚戈

会上，财政和预算委员会主席、议员塔蒂亚娜·萨维利耶娃介绍了关于国家基金的保障性转移和2025-2027年共和国预算的相关法律草案。

萨维利耶娃介绍，2025至2027年间，从国家基金向共和国预算的年度保障性转移额确定为2万亿坚戈，这一数额不会超过石油行业组织对国家基金的预期收入。她还强调，这些法案的制定严格遵循哈萨克斯坦的经济发展规划。

她指出，2025-2027年的共和国预算草案是根据哈萨克斯坦社会经济发展预测、预算参数以及总统的指示制定的。预计2025年共和国预算总收入将达到21.7万亿坚戈，其中财政收入为15.6万亿坚戈，来自国家基金的转移金额为5.3万亿坚戈（包括2万亿坚戈的保障性转移和3.3万亿坚戈的目标性转移）。

- 2025年预算支出总额预计为25.8万亿坚戈，预算赤字为4.1万亿坚戈。 - 她说。

萨维利耶娃表示，马吉利斯财政和预算委员会已准备好对这些法案进行审议，并将提交最终评估报告。

【编译：达娜】