2025年哈萨克斯坦投入超4370亿坚戈支持生育及育儿 惠及36.9万人次

自2025年初起，共和预算为169,200人次发放了生育津贴，总额306亿坚戈，其中6月支付43亿坚戈，惠及24,200人。符合条件的包括哈萨克斯坦公民、归侨以及在哈常住的外国人，涵盖生育、领养或监护儿童的家庭。

对于未参加强制社会保险的个人，若其子女（包括领养或监护的子女，及未在另一方家庭登记的继子女）符合条件，可申请育儿津贴。报告期内，1.5岁以下儿童育儿津贴惠及平均123,800人次，总额217亿坚戈，其中6月支付36亿坚戈，覆盖124,500人。

生育及育儿津贴金额根据《共和预算法》规定的年度月度计算指标（以下简称AEC）确定。2025年初起，津贴金额上调6.5%。具体标准如下：

- 第一、第二、第三胎：38.0 倍按月计算指数（149,416坚戈）；

- 第四胎及以上：63.0 倍按月计算指数（247,716坚戈）。

1.5岁以下育儿津贴按月支付，标准为：

- 第一胎：5.76 倍按月计算指数（22,648坚戈）；

- 第二胎：6.81 倍按月计算指数（26,777坚戈）；

- 第三胎：7.85 倍按月计算指数（30,866坚戈）；

- 第四胎及以上：8.90 倍按月计算指数（34,995坚戈）。

什么是按月计算指数：按照哈萨克斯坦共和国相关法律法规规定，为计算养老金、福利金和其他社会支付，以及作为各类罚金、税款和其他支付的参考标准，而由政府每年确定的计算指数，被称之为"按月计算指数（АЕК -айлық есептік көрсеткіш）"。 2025年1月1日起，哈萨克斯坦的按月计算指数从去年的3692坚戈，上调至新的标准——3932坚戈。

此外，在职公民因怀孕、分娩或领养新生儿导致收入损失，可从国家社会保险基金获得一次性社会补助，覆盖整个产假或领养假期。补助金额基于申请前12个月的平均月收入及休假天数。2025年上半年，116,100人次获此补助，总额1669亿坚戈，其中6月支付220亿坚戈，惠及19,400人，平均补助金额为1,556,736坚戈。

对于参加社会保险的公民，自孩子出生至1.5岁期间，因育儿导致收入损失，可按月领取社会补助，金额为其前两年平均月收入的40%。多胞胎情况下，每名儿童分别计算。2025年上半年，129,200人次获此补助，总额2185亿坚戈，其中6月支付355亿坚戈，惠及19,500人，平均月补助为89,881坚戈。

【编译：木合塔尔·木拉提】