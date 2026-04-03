哈萨克斯坦2025年第四季度工资中位数为33.99万坚戈

与2024年同期相比，名义工资指数为108.8%，实际工资指数为96.8%。这意味着，尽管名义收入有所增长，但若考虑通胀因素，居民实际购买力仍有所下降。

统计部门指出，第四季度平均工资水平上升，主要与年终附加支付、节日奖金等带动工资总额增加有关。

从行业看，与2024年同期相比，2025年第四季度平均月工资涨幅较大的领域包括农、林、渔业，同比增长25.9%；房地产经营活动，同比增长14.5%；交通运输和仓储，同比增长11.9%；艺术、娱乐和休闲，同比增长10.8%；信息与通信，同比增长10.7%；批发和零售贸易以及汽车和摩托车维修，同比增长10.3%。

此外，教育行业平均月工资同比增长5.7%，卫生保健和社会服务领域增长5.6%。

从地区看，2025年第四季度平均月名义工资同比增幅居前的地区分别为阿克莫拉州、北哈萨克斯坦州、阿拜州、阿拉木图市和杰特苏州，增幅分别为17.4%、13.1%、11.7%、11.5%和11.2%。

【编译：达娜】