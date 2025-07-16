2025年阿斯塔纳动漫展：创纪录的二次元盛会

据统计，本届Comic Con Astana共录得超过75,000名独立访客。活动期间，观众人数逐日递增：首日13,500人，次日15,500人，第三日14,500人，第四日19,500人，最后一日12,200人。

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组委会表示：

- 本届节庆吸引了来自36个国家的逾10,000名国际访客，包括美国、加拿大、法国、德国、中国、韩国、土耳其、泰国、俄罗斯、白俄罗斯、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、阿塞拜疆、格鲁吉亚、摩尔多瓦、阿曼等国家。

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主办方指出，Comic Con Astana在访客人数、国际明星阵容及经济效益方面逐年增长。游客在阿斯塔纳的平均每日消费约为118,000坚戈，平均停留时间长达3天。

- 据估算，国际访客为首都及国家整体经济带来的乘数效应预计超过35亿坚戈。这表明如此大规模的活动为哈萨克斯坦的文化和经济发展做出了重要贡献，- 组委会在声明中表示。

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明星阵容与活动亮点

本届Comic Con Astana-2025的主打嘉宾包括安迪·瑟金斯（《指环王》《人猿星球》《蝙蝠侠》）、埃塞·莫拉莱斯（《黑钱胜地》《碟中谍》）、斯科特·阿金斯（《无可争议》系列、《奇异博士》）。特别嘉宾还有《纸钞屋》导演米格尔·安赫尔·维瓦斯、曾五次组织“戈雅奖”颁奖典礼的制片人埃米利奥·A·皮纳，以及知名视频博主Marmok、Qewbite、娜斯佳·杰克逊、安东·米尔斯，世界级cosplay大师亚亚·汉、Cinderys等众多明星。

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活动期间，哈萨克斯坦与西班牙的首个国际合作项目——电影《休战》（La Tregua）举行了首映。该片面向Netflix等全球流媒体平台及国际院线发行。

- 在“创作者巷”和集市区，超过150名哈萨克斯坦艺术家和手工艺人展示了他们的作品。这些年轻才俊涵盖了多种艺术类型。Comic Con Astana已证明自己是一个为年轻艺术家、漫画作者、动画师、设计师和游戏开发者提供广阔机会的平台，他们在此能够找到受众、合作伙伴和投资者，- 主办方称。

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据初步统计，Comic Con Astana-2025的全球媒体覆盖量超过2亿人次。

值得一提的是，自2019年创办以来，Comic Con Astana已在短时间内成长为中亚地区规模最大的极客与流行文化节庆。

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本届漫展得到了阿斯塔纳市政府及“Astana Tourism”旅游发展中心的支持。

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【编译：木合塔尔·木拉提】