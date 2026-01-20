总统：2025年国家经济增长率达6.5% 人均GDP首次突破1.5万美元

会议在城市中心的“友谊之家”举行，托卡耶夫总统两侧分别就座国家顾问叶尔兰·卡林和参议员比比古丽·杰克森拜。

托卡耶夫总统在开幕致辞中高度评价了克孜勒奥尔达的历史地位与当前发展成就。他指出，一百年前克孜勒奥尔达曾作为哈萨克斯坦首都，在这里作出了关乎国家未来的重大决策。

Фото: Акорда

总统特别赞扬了该州州长努尔勒别克·纳勒巴耶夫的积极作为和坚定努力，正是由于其出色工作，该地区在过去三年内建成34所教育机构、5座文化体育设施，并新增40个医疗场所。目前，根据总统指示，正在启动一座容纳300张病床的多专科医院建设，未来还将兴建500张病床的门诊部和200张病床的产科医院。

总统强调，克孜勒奥尔达州在各领域均呈现强劲发展势头，整体状况良好。

Фото: Akorda

总统宣布，将在克孜勒奥尔达市新建一座现代化戏剧剧院，并要求今年启动建设。同时，他指出城市需要一座符合时代要求的现代化图书馆，此项工程也应于今年动工。此前在与知识界代表会晤时，总统已就此提出明确要求。

在经济和社会指标方面，托卡耶夫总统分享了积极数据：2025年国家经济增长率达6.5%，国内生产总值超过3000亿美元，人均GDP历史上首次突破1.5万美元。小微企业对经济的贡献率升至40%，全国人口接近2050万，国民平均预期寿命达到75.4岁。

总统特别关注咸海问题。他强调，咸海的恢复仍是全人类面临的重大任务，不能仅限于一国范围解决。尽管多年来持续努力，北部咸海已得到有效保护，但整体生态修复仍需系统推进。总统表示，他已在多个国际场合多次呼吁关注此事，并重申哈萨克斯坦将继续推动国际社会共同参与咸海生态恢复工作。

Photo credit: Akorda

本次会议被视为哈萨克斯坦政治现代化进程的关键节点，将明确国家未来发展方向与社会热点问题的解决方案。政治改革尤其是议会结构调整议题备受关注。

Фото: Нұрболат Нұржаубай

值得一提的是，来自全国各地的百余名新闻媒体从业者参与了本届国家库鲁尔泰大会的现场报道。

【编译：木合塔尔·木拉提】