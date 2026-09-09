2025年总统国情咨文部署落实情况如何？多领域改革取得阶段性成果

（哈萨克国际通讯社讯）2025年9月8日，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫发表年度国情咨文，对国家政治、经济和社会发展作出一系列重要部署。一年过去，从议会改革到数字化转型，从教育医疗到交通物流，再到农业、水资源和职业足球改革，多项任务已取得阶段性成果。过去一年，哪些倡议已经落地，哪些部署正在转化为具体项目？

这是托卡耶夫担任总统以来发表的第八份国情咨文。按照惯例，总统每年在议会新会期开始之际发表国情咨文，2022年是一个例外，当年分别于3月和9月发表了两次国情咨文。

总统国情咨文并非单纯的政治宣示，而是涵盖经济、社会等领域重点任务的重要政策文件。此前国情咨文提出的核电站建设、地方行政长官直接选举、“国家基金——给孩子”计划、乡村振兴等倡议，后来均逐步进入实施阶段。2024年国情咨文重点提出的“法律与秩序”理念，如今也已上升为国家层面的重要治理理念。

一院制议会改革获得支持

2025年国情咨文中，最受关注的政治改革倡议之一，是建立一院制议会。

托卡耶夫当时强调，这是一个十分重要的问题，不能仓促推进，应在公民社会、专家群体以及现任议会中进行全面讨论，并最终交由人民作出决定。此后，议会改革工作组于10月初成立，并研究了民众提交的2000多份意见和建议。

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围绕宪法改革的讨论随后在宪法委员会、媒体和社交网络等多个平台展开。一院制议会及其在优化立法程序方面的作用成为讨论重点。最终，在关于通过新宪法的全民公投中，与议会有关的改革方案获得支持。

阿拉套市获得特殊地位

阿拉套市的发展同样是2025年国情咨文的重要内容。虽然此前已提出将这座城市建设成为商业和创新中心，但此次总统进一步明确了落实期限。

托卡耶夫要求政府在10天内解决赋予阿拉套市特殊地位的问题，并明确城市治理机制和财政模式。此后不久，阿拉套市正式获得特殊地位。

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托卡耶夫指出，特殊法律地位并非给予城市某种特权，而是确保项目真正落地的必要工具。按照规划，阿拉套市应成为地区首座全面数字化城市，从智慧城市技术到使用加密货币支付商品和服务等创新模式，都将在这里得到应用。

目前，Surbana Jurong、KPMG Korea、Alatau City Bank等企业有意参与项目建设，韩国、新加坡和美国方面也对阿拉套市建设表现出较大兴趣。

数字化与人工智能加速布局

2025年国情咨文以“人工智能时代的哈萨克斯坦：通过全面数字化转型解决重大挑战”为主题，数字化和人工智能成为贯穿全文的重要关键词。总统在国情咨文中14次提到“数字化”、31次提到“人工智能”，并提出哈萨克斯坦要在三年内建设成为全面数字化国家。

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围绕这一目标，哈萨克斯坦随后加快组建人工智能和数字发展部、制定《数字法典》以及推动人工智能进入经济领域。总统作出部署后不到10天，人工智能和数字发展部成立。2025年11月17日，总统签署《人工智能法》，今年1月9日又签署《数字法典》。

与此同时，在新部门推动下，《人工智能发展至2029年构想》和“数字哈萨克斯坦”国家战略获批，为人工智能进一步融入经济和劳动力市场、推进各领域数字化转型奠定了政策基础。

教育和基层医疗基础设施进一步完善

教育领域，总统曾要求全面完成“未来学校”国家项目。国情咨文发表前，规划建设的217所学校中已有150所投入运行，其余学校随后于2025年全部投入使用。

随着项目完成，全国新增可容纳46万名学生的教育资源，并解决了54所学校实行三班制教学以及12所学校校舍存在安全隐患的问题。

农村医疗基础设施建设同样取得进展。截至2025年底，195个基层医疗卫生设施投入使用，为偏远地区数百万农村居民改善医疗服务条件。

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交通物流：从Smart Cargo到铁路扩能

交通物流也是2025年国情咨文部署的重点领域之一。其中，总统要求在10月前上线的Smart Cargo系统目前已经投入运行。

该平台将海关和物流领域58个信息系统整合到统一平台，基本具备覆盖全国交通物流货物流转的能力。数字化解决方案投入应用后，跨境货物流转效率提高30%，排队等候时间缩短至原来的十分之一。

铁路基础设施建设也在持续推进。全长836公里的“多斯特克—莫因特”铁路第二线已经投入使用，“克孜勒扎尔—莫因特”和“巴克特—阿亚古兹”铁路项目启动建设。上述新线路全部建成投运后，哈中铁路通道运输能力有望提高至目前的5倍。

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750万公顷土地重新进入农业利用

农业领域，总统要求收回闲置和违法取得的农业用地，并重新进行分配，使土地真正交由能够有效利用的经营主体。

农业部数据显示，自2022年以来，已有超过1350万公顷农业用地收归国家所有，其中初期约600万公顷得到重新分配。为进一步解决土地利用问题，总统要求地方政府提高收回土地的利用效率，将其稳定纳入农业生产。

目前，将750万公顷土地重新纳入农业利用的任务已经完成。其中350万公顷划拨给当地居民用于放牧，另外400万公顷通过竞标方式提供给农业生产经营者，其余土地将分阶段进行分配。

水资源管理数字化也取得进展。哈萨克斯坦正在开发国家水资源信息系统，主管部门计划于今年年底前投入运行。平台将汇集水资源和水利设施等数据，并与人工智能及卫星监测技术相结合。

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职业足球加快市场化改革

职业足球改革是另一项正在发生明显变化的领域。

托卡耶夫在国情咨文中对足球俱乐部私有化进展缓慢表示不满，并要求加快相关工作。此后，包括阿克托别、图兰、阿特劳、凯萨尔、克孜勒扎尔、热尼斯、矿工、奥尔达巴斯、奥克热特佩斯、叶利迈和托博尔在内的一批足球俱乐部通过电子拍卖出售。

与此同时，从去年开始，哈萨克斯坦已通过法律禁止使用财政资金承担哈萨克斯坦超级联赛俱乐部外籍球员的相关支出。

国情咨文发表后，国内职业足球的融资模式也发生较大变化。过去俱乐部主要依靠地方财政承担运营支出，如今国家正逐步退出这一模式，将公共投入更多用于足球基础设施和青训体系，而职业球队的日常运营和财务可持续性则更多交由私营部门负责。

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投资进一步向非资源领域延伸

在投资政策方面，托卡耶夫要求吸引的资金不能只流向原材料行业，还应更多进入制造业和稀有金属加工领域。同时，总统要求积极利用人工智能系统化整理地质资料，并依托国家地质局建立专门实验室。目前相关工作仍在推进。

基础设施领域，提高交通物流潜力、全面推进水资源管理数字化以及完善住房和公用事业体系被列为重点任务。社会政策方面，总统要求优化低效优惠和补贴，提高医疗服务质量并推行统一医疗服务包。为缓解专业技术人才短缺，2025年还被确定为“劳动职业年”，以进一步提高技术职业的社会地位。

总体来看，2025年国情咨文提出的一系列任务在过去一年中陆续进入实施阶段，一批学校和医疗设施投入使用，重大交通项目取得进展，数字化、农业、职业足球等领域的改革也在持续推进。随着相关任务从政策部署逐步转化为具体项目，国情咨文所确定的发展方向正进一步落实到经济社会发展的各个领域。