2025年哈萨克斯坦将举办20多场无人机表演 推动事件旅游发展

其中包括20余场无人机表演，这是近年来在中国、新加坡、阿联酋等地较为流行的演出形式。去年在共和国日首次试点后，今年将扩大规模，预计观众总数可达约100万人次。

除了无人机表演，2025年还将举办几场国际演出。其中，7月13日将在“阿斯塔纳竞技场”举办ALEM FEST音乐节，该活动也是Comic Con Astana的收官部分。英国歌手克雷格·大卫将作为主表演嘉宾。预计活动将吸引超过5000名游客，为相关行业带来约20亿坚戈的收入，同时贡献1.2亿坚戈的直接税收。

另一项大型活动是詹妮弗·洛佩兹将在阿斯塔纳举办的个人演唱会。主办方表示，这将有望吸引约1.5万名观众，预计相关消费将带来65亿坚戈的经济效益，税收收入约为4亿坚戈。

此次系列活动由“Astana Concert”、“MTEX Management”和“Aspan Galaxy”三家公司联合组织，目标是推动哈萨克斯坦成为中亚地区的重要事件型旅游目的地。

这类活动被认为有助于带动城市基础设施的使用，拉动交通、住宿、餐饮等相关行业的发展。

【编译：达娜】