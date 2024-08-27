12:52, 27 八月份 2024 | GMT +6
2025年哈萨克斯坦将拨款2.1万亿坚戈支持实体经济
（哈萨克国际通讯社讯）根据2025年共和国预算规划，哈萨克斯坦政府将向实体经济领域拨款2.1万亿坚戈，重点支持农业综合产业、交通基础设施建设以及中小企业的发展。
农业综合产业支持
政府将向农业综合产业领域拨款6350亿坚戈。此资金将用于支持多项关键措施，包括对春耕和秋收工作的优惠贷款、通过“Auyl Amanat”项目提升农村居民收入，以及根据北哈州的经验对大型投资项目进行融资。此外，政府还将继续为农业综合产业提供补贴，进一步促进该领域的可持续发展。
交通基础设施建设
交通基础设施发展是哈萨克斯坦政府的另一优先任务，2025年该领域将获得5680亿坚戈的拨款。这笔资金将用于维护超过1.8万公里的道路，并通过国家担保贷款，实施10个国家级公路项目的重建。同时，计划更新7292辆铁路机车车辆，提升交通运输能力和效率。
中小企业支持
为支持中小企业发展，政府将在2025年拨款2040亿坚戈，主要用于为私营企业提供贷款补贴，帮助企业履行债务义务，提供运营服务，以及加强和提升中小企业的整体发展潜力。
【编译：达娜】