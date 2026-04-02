2025年哈萨克斯坦机械工程行业的产值超过5.7万亿坚戈

他表示，工程行业仍将是经济的主要支柱之一，占制造业的20%。

- 根据2025年的结果，该行业呈现稳定的积极发展态势：产量增长约18%，超过5.7万亿坚戈。汽车、铁路和电气工程等细分领域做出了显著贡献。-萨帕尔别阔夫说。

论坛上，与会者们还讨论了将现代技术引入机械工程行业、发展零部件生产、提高国产产品竞争力等问题。他们认为，加强出口潜力也是优先事项。

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

专家们还指出，哈萨克斯坦正在系统性地实施一项吸引制造业投资的政策。

主持小组会议的哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议员阿扎特·佩鲁阿舍夫表示，仅仅依靠投资是行不通的。

- 长远成果不仅可以通过资金投入来实现，还可以通过技术基础的建设来实现。吸引愿意合作的技术和伙伴至关重要。为此，必须进行知识转移，并建立研发中心。同时，在我国生产复杂设备以及培养专业人才也是亟待解决的问题。-他说。

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【编译：小穆】