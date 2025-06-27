哈萨克斯坦2025年前五个月GDP增长6%

塔克耶夫回顾了2024年的经济表现，指出全年GDP增长4.8%，主要得益于石油行业的贡献。

非石油收入在合并预算中的占比提高了2.5个百分点，显示出经济多元化取得一定进展。

报告指出，2024年哈萨克斯坦通货膨胀率从9.8%下降至8.6%，反映出货币政策的有效性和经济环境的改善。

然而，预算赤字达到3.6万亿坚戈，占GDP的2.7%。

国家债务总额为31.8万亿坚戈，占GDP的23.7%，仍处于可控水平。

塔克耶夫强调，2024年国家基金资产增长16%，达到662亿美元。这一增长归功于基金投资收益的增加和有效的资产管理策略，为国家经济提供了重要的财政缓冲。

2024年，共和预算收入达到19.6万亿坚戈，完成年度计划的97.2%。收入略低于预期，主要由于来自第三国的进口减少以及田吉兹油田扩建项目推迟启动。

尽管如此，税收收入仍实现增长，总体税收增长1.4%，增值税收入增长4.8%，显示出税收管理的优化。

塔克耶夫表示，尽管面临外部和内部因素的挑战，哈萨克斯坦经济在2024年保持了稳健增长，2025年的强劲开局为实现全年经济增长目标奠定了基础。

政府将继续通过财政和税收改革支持经济发展，同时优化国家基金的使用以应对潜在风险。

【编译：木合塔尔·木拉提】