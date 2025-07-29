2025年上半年各地区罚款收入排名：曼格斯套居首，库斯塔奈最低

根据2025年初人口数据，编制了各地区人均罚款收入排名。

按总收入计，曼格斯套州（351亿坚戈）、阿拉木图市（248亿坚戈）和阿斯塔纳市（114亿坚戈）位居前列。

各地区人均罚款收入排名：

曼格斯套州以人均43,660坚戈高居榜首，库斯塔奈州人均罚款最低，仅为2,290坚戈。

具体排名如下：

- 曼格斯套州：43,660坚戈

- 阿拉木图市：10,800坚戈

- 阿特劳州：9,680坚戈

- 阿斯塔纳市：7,440坚戈

- 奇姆肯特市：4,500坚戈

- 西哈萨克斯坦州：4,200坚戈

- 阿克莫拉州：3,970坚戈

- 江布尔州：3,730坚戈

- 突厥斯坦州：3,630坚戈

- 杰特苏州：3,470坚戈

- 阿拉木图州：3,450坚戈

- 乌勒套州：3,320坚戈

- 阿拜州：3,210坚戈

- 卡拉干达州：3,120坚戈

- 阿克托别州：2,830坚戈

- 北哈萨克斯坦州：2,720坚戈

- 克孜勒奥尔达州：2,710坚戈

- 东哈萨克斯坦州：2,430坚戈

- 巴甫洛达尔州：2,410坚戈

- 库斯塔奈州：2,290坚戈

内务部门行政罚款人均收入排名：

- 阿拉木图市：9,890坚戈

- 阿斯塔纳市：6,210坚戈

- 奇姆肯特市：4,000坚戈

- 阿特劳州：3,900坚戈

- 阿克莫拉州：3,460坚戈

- 江布尔州：3,400坚戈

- 曼格斯套州：3,090坚戈

- 突厥斯坦州：3,080坚戈

- 阿拉木图州：2,990坚戈

- 杰特苏州：2,650坚戈

- 阿拜州：2,640坚戈

- 西哈萨克斯坦州：2,480坚戈

- 卡拉干达州：2,450坚戈

- 阿克托别州：2,380坚戈

- 乌勒套州：2,110坚戈

- 克孜勒奥尔达州：2,050坚戈

- 北哈萨克斯坦州：1,990坚戈

- 巴甫洛达尔州：1,870坚戈

- 东哈萨克斯坦州：1,730坚戈

- 库斯塔奈州：1,580坚戈

司法执行人员和法警施加的行政罚款人均收入排名：

- 曼格斯套州：40,499坚戈

- 阿特劳州：5,714坚戈

- 西哈萨克斯坦州：1,615坚戈

- 乌勒套州：1,132坚戈

- 阿斯塔纳市：1,041坚戈

- 阿拉木图市：817坚戈

- 杰特苏州：765坚戈

- 卡拉干达州：629坚戈

- 东哈萨克斯坦州：616坚戈

- 北哈萨克斯坦州：616坚戈

- 库斯塔奈州：568坚戈

- 阿拜州：524坚戈

- 巴甫洛达尔州：491坚戈

- 克孜勒奥尔达州：488坚戈

- 突厥斯坦州：452坚戈

- 阿克莫拉州：451坚戈

- 奇姆肯特市：442坚戈

- 阿克托别州：413坚戈

- 阿拉木图州：385坚戈

- 江布尔州：258坚戈

哈萨克斯坦各地区罚款收入排名呈现出复杂景象，既有积极一面，也有值得关注的问题。

一方面，高额罚款收入表明地方预算得到充实，执法机构工作积极，有助于增强公民纪律、改善基础设施并提升安全性。

另一方面，曼吉斯套州和阿拉木图市等地区的高罚款收入可能反映出较高的违法行为水平，进而提示道路和社会整体安全存在不足。例如，曼吉斯套州人均罚款最高，表明该地区违法行为较多，凸显法律遵守和安全问题。

因此，尽管执法机构在维护秩序中发挥重要作用，高罚款水平也提示需提升法律文化和加强预防措施。为实现可持续安全和减少违法行为，不仅应加强监管，还需推广教育项目，提升公民意识，改善道路和社会行为的安全条件。

【编译：木合塔尔·木拉提】