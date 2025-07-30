哈萨克斯坦2025年上半年工业产值增长6.5%

在制造业中，多个主要领域实现积极增长，包括冶金、机械制造、石油加工、化工、建材、橡塑制品、金属制品（不含设备）、轻工业和家具制造等行业。

机械制造业增长显著，同比增长11.1%，总产值达2.4381万亿坚戈。其增长主要得益于多个子行业的扩张：汽车制造增长12.1%，其他运输设备增长7.1%，农业机械增长1.3%，电气设备增长21.5%。计算机、电子及光学设备生产同比增长1.7倍，机械设备维修和安装增长12%。部分关键产品的产量也有大幅提升，其中农用与林业拖拉机增长39.3%，割草台增长71.2%，联合收割机增长65.7%，石油天然气设备增长28.5%，轿车增长23.6%，客车增长5.4%，特种设备增长82.2%，货运列车车厢产量增长3.8倍。

冶金行业上半年整体增长0.1%。该增长主要来自铁合金产量的上升（+0.9%）、生铁（+9.5%）、钢材（+2.3%）、铜（+3.6%），以及涂层钢板夹芯板（+39.6%）的显著增长。

轻工业在服装生产增长5.6%、纺织品产量增长5.7%的带动下，总体产值同比增长4.1%。

化工行业产值增长7%。其中，聚丙烯产量增长63%，磷肥增长10.9%，金属级氧化铬增长1.6%，磷酸铵增长81%，硫酸增长4.5%，涂料和油漆增长5.8%，洗涤剂增长5.8%。

建材行业增长8.6%，得益于耐火制品（+0.9%）、水泥（+21.8%）、石灰（+8.3%）、建筑混凝土制品（+13.1%）、预制混凝土构件和商品混凝土（+13.1%）、建筑砂浆（+8.5%）的持续增长。此外，用于雕刻、装饰和建筑的石材加工增长28.2%，而以水泥、混凝土或人造石为原料的砖、板、瓦等建材产品增长7.5%。

【编译：达娜】