2025年上半年访日外国人已突破2000万人

在访日外国人数达到峰值的2024年（全年3687.0148万人次），上半年的人数为1778.2422万人次，突破2000万人次是在7月。

国家旅游局按国家和地区统计的结果显示，今年上半年访日外国人中，韩国最多，达到478.35万人次，之后依次是中国大陆471.83万人次、台湾328.47万人次，均同比增长。尤其是中国大陆猛增53.5%。

据观光厅介绍，二季度的消费额中，中国大陆以5160亿日元居首，之后是美国3566亿日元，台湾2915亿日元。人均支出额为23.9万日元，英国以44.4万日元居首，之后是意大利39.8万日元，德国39.6万日元。