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2025年上半年访日外国人已突破2000万人
（哈萨克国际通讯社讯）据共同社报道，日本政府16日发布消息称，2025年上半年的访日外国人估算为2151.81万人次，较上年同期增长21.0%，以最快的速度突破了一年2000万人次的大关。6月访日外国人同比增长7.6%，达到337.78万人次，创6月新高。二季度（4～6月）访日外国人住宿和购物等的消费额（第一次速报）同比增长18.0%，为2.525万亿日元（约合人民币1217亿元）。有意见指出人数与消费额均偏向三大都市圈，分散至地方成为课题。
在访日外国人数达到峰值的2024年（全年3687.0148万人次），上半年的人数为1778.2422万人次，突破2000万人次是在7月。
国家旅游局按国家和地区统计的结果显示，今年上半年访日外国人中，韩国最多，达到478.35万人次，之后依次是中国大陆471.83万人次、台湾328.47万人次，均同比增长。尤其是中国大陆猛增53.5%。
据观光厅介绍，二季度的消费额中，中国大陆以5160亿日元居首，之后是美国3566亿日元，台湾2915亿日元。人均支出额为23.9万日元，英国以44.4万日元居首，之后是意大利39.8万日元，德国39.6万日元。