2025年上半年巴尔喀什湖水位上升32厘米

截至目前，位于阿拉木图州的卡普恰盖水库已向巴尔喀什湖输水85.2亿立方米，而去年同期该数字为80亿立方米。今年全年计划从卡普恰盖水库向湖中输水总量为120亿立方米。

巴尔喀什湖的水量主要依赖跨境河流伊犁河的来水，而该河水流由卡普恰盖水库调控。今年，该水库连续第二年实现满库容。值得一提的是，卡普恰盖水库在2023年也是十年来首次注满。水库的蓄水能力保障了阿拉木图州阿克达拉和申格勒德两地灌溉区在植物生长季节的用水需求。

哈萨克斯坦政府高度重视巴尔喀什湖的保护工作。2025年，政府与法国科研联合体共同开展了湖泊流域的大规模野外考察，研究结果将用于制定一项以2040年为规划期的巴尔喀什湖保护总体方案。该工作是在哈萨克斯坦水资源和灌溉部、法国发展署（AFD）与法国地质与矿产研究局（BRGM）签署的三方协议框架下开展的。

【编译：达娜】